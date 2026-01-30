La Fiorentina blinda Fortini: per il Corr.sport il 2006 non partirà

di Redazione FV

La Fiorentina ha blindato Niccolò Fortini: come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, stanno praticamente a zero le possibilità che il terzino lasci la maglia viola a gennaio. Tuttavia nei giorni scorsi la dirigenza si era cautelata, nell’eventualità di doverlo sostituire, sondando il terreno per Joao Mario della Juventus. Una richiesta d’informazioni e niente più per il classe 2000, che i bianconeri vorrebbero piazzare in prestito con obbligo di riscatto a 8-10 milioni.