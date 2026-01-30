La ricostruzione dell'ultimo mese di Kean. Fiorentina e infortuni: il report

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia più importante per Vanoli e per la Fiorentina: Moise Kean è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. La rosea ricostruisce quanto accaduto negli ultimi mesi, con l'attaccante che ha saltato le ultime 3 gare ed è reduce da almeno un mese di dolori alla caviglia. Si è fatto male il 21 dicembre con l’Udinese, sostituito per una botta dopo la doppietta: trauma distorsivo alla caviglia, ma gli esami diagnostici avevano escluso lesioni. A Parma il 27 ha giocato con un’infiltrazione, poi è volato negli Usa per motivi personali e al rientro (3 gennaio) ha svolto lavoro personalizzato in vista della Cremonese, partita in cui è entrato nel finale. Ha stretto i denti con la Lazio (subentrato) e col Milan, titolare anche se con pochi allenamenti.

Durante il match coi rossoneri ha preso diverse botte e la caviglia si è gonfiata di nuovo: nessuna lesione ma lo staff medico ha deciso di fermarlo per recuperarlo al meglio, impostando un programma specifico. Il quotidiano sottolinea come secondo il Men’s European Football Injury 2025, che analizza gli infortuni nei top 5 campionati europei, negli ultimi 5 anni la Fiorentina è tra i club più virtuosi nella gestione degli infortuni, con un numero di stop inferiori alla media della A.