Napoli-Fiorentina, che differenza in situazione di vantaggio: le statistiche più curiose del match

Come presentazione alla 23esima giornata di Serie A, sul sito ufficiale della Lega sono comparse le statistiche più curiose riguardanti il prossimo turno di campionato. Queste, per inciso, quelle relative a Fiorentina-Napoli:

Sono 87 i precedenti ufficiali fra le due squadre a Napoli: bilancio di 40 successi partenopei (l’ultimo per 2-1 nella Serie A 2024/25), 26 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 2017/18) e 21 vittorie della Fiorentina (l’ultima per 1-3 nella Serie A 2023/24). Fra i precedenti illustri, si ricorda quello del 10 maggio 1987: Napoli-Fiorentina 1-1, penultima giornata di campionato, marcatori Carnevale per i padroni di casa e Baggio per i Viola. Con il punto guadagnato, il Napoli si laureò per la prima volta Campione d’Italia. Altra gara da ricordare quella del 31 dicembre 1955: Napoli-Fiorentina 2-4, giocata sul neutro di Roma, fu una delle prime dirette TV sulla RAI. In quella stagione, la Fiorentina vinse il suo primo Scudetto.

Di fronte al Maradona la squadra che perde più punti da situazioni di vantaggio in Serie A (Fiorentina, 20) e quella che ne perde di meno (Napoli, 0 come la Roma).

Napoli senza sconfitte in casa fra tutte le competizioni dall’8 dicembre 2024 (Napoli-Lazio 0-1): da allora, 15 vittorie e 6 pareggi.

Napoli sconfitto a Torino con 3 reti di scarto: solo in altre 4 occasioni Antonio Conte aveva subito in carriera una sconfitta in Serie A con un passivo di 3 reti (2 sulla panchina dell’Atalanta nel 2009/10 e 2 nella scorsa stagione con il Napoli).

Prima di Juventus-Napoli, gli Azzurri non subivano almeno 3 gol nella stessa partita dal 21 ottobre 2025 (PSV-Napoli 6-2, Champions League) e in Serie A dal 3 novembre 2024 (Napoli-Atalanta 0-3).

Napoli a quota 43 punti dopo 22 giornate: sono 10 in meno rispetto alla stagione 2024/25 e 16 in meno rispetto alla stagione 2022/23, le due terminate con la vittoria dello Scudetto.

Napoli squadra della Serie A 2025/26 che segna meno reti con calciatori subentranti (1), come Parma e Udinese: l’unico gol dalla panchina firmato da Lucca (82’ di Napoli-Pisa 3-2, 4° giornata).

Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che subisce più reti nei primi 15’ del secondo tempo (6), come Udinese e Genoa.

Tra Antonio Conte e Paolo Vanoli 3° incontro ufficiale: nei due precedenti, doppia vittoria dell’allenatore del Napoli nella Serie A 2024/25.

Prima di Juventus-Napoli, Alex Meret non disputava una partita di Serie A dal 28 settembre 2025 (Milan-Napoli 2-1).

Marco Brescianini a segno contro il Cagliari: non segnava in partite ufficiali dal 25 ottobre 2025 (Cremonese-Atalanta 1-1).