Disasi no, Dragusin dura. Corr.Fio: "Ecco perché la Fiorentina opera a costo zero"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino fa il punto sugli ultimi movimenti di mercato della Fiorentina che a pochi giorni dalla chiusura delle trattative deve però trovare almeno un difensore centrale da dare a Vanoli. E ieri è stata un'altra giornata interlocutoria. La situazione non è semplice - spiega il quotidiano - anche perché dopo un'estate da 90 milioni di euro, gli uomini mercato si devono muovere praticamente a costo zero, senza contare che la concorrenza non manca come ad esempio su Dragusin, difensore del Tottenham sul quale si sono accesi da tempo i riflettori dei viola ma anche di Milan e Roma.

Insomma riuscire ad arrivare a calciatori di spessore è impresa tutt’altro che semplice, tanto più se anche sul fronte degli ingaggi le cifre sono ragguardevoli. Disasi intanto ha rifiutato l'opzione, preferendo restare in Premier League dove il West Ham a questo punto è in netto vantaggio.