"La Fiorentina non può permettersi un titolo definitivo". Il punto sulla difesa

La priorità della Fiorentina resta un difensore centrale ma la situazione è bloccata. Anche perché, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, è un'impresa ardua anche per le modalità: Paratici e Goretti non possono permettersi un acquisto a titolo definitivo, devono ragionare sulla base di un prestito. Volendo con obbligo di riscatto, così da dilazionare il pagamento.

Sta di fatto che il club lavora a fari spenti, ben conscio di avere a disposizione pochi giorni prima della chiusura del mercato. No di Disasi, si resta in attesa per Dragusin, resta sullo sfondo il portoghese Diogo Leite, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con l’Union Berlino.