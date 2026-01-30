Ngonge saluta il Torino e la Serie A: fatta con l'Espanyol, va in Spagna

FirenzeViola.it
Redazione FV

Cyril Ngonge saluta la Serie A, almeno fino a giugno. L'Espanyol ha raggiunto un accordo di prestito con il Napoli con un dirittori di riscatto a 16 milioni di euro, più bonus di 2 milioni di euro. Già oggi il giocatore partirà per la Spagna, riporta Sky Sport che spiega come il giocatore risolverà il prestito con il Torino (che aveva diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro) e dal Napoli passerà alla squadra spagnola. Il giocatore partirà nel primo pomeriggio destinazione Barcellona, per raggiungere il suo nuovo club.