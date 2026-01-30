Champions League, sorteggi play-off: scoperte le avversarie delle italiane
Sono andati in scena a Nyon i sorteggi per i play-off di Champions League. Inter, Juventus e Atalanta hanno così scoperto le rispettive avversarie del doppio confronto che regalerà l'accesso agli ottavi di finale della competizione. Sfide che verranno giocate tra il 17-18, per quanto riguarda l'andata, e il 24-25 febbraio 2026, per quanto riguarda il ritorno. Sfida in terra norvegese per l'Inter, che pesca il Bodo Glimt, scampando così la sfida contro l'ex Mourinho, mentre alla Juventus tocca il Galatasaray. Sorteggio più difficile invece per l'Atalanta, che affronterà il Borussia Dortmund.
Questo il sorteggio del playoff:
Borussia Dortmund-Atalanta
Olympiacos-Bayer Leverkusen
Galatasaray-Juventus
Club Brugge-Atletico Madrid
Monaco-PSG
Qarabag-Newcastle
Benfica-Real Madrid
Bodo/Glimt-Inter
