Fiorentina pronta all'all-in per Dragusin anche lunedì. Le alternative

Oggi alle 09:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina vorrebbe fare l'all-in finale su Radu Dragusin per la difesa. E per attendere il centrale del Tottenham è disposta ad aspettare anche fino a lunedì. A patto che nessuno riesca a convincerlo prima. Chiaro che un piano B, e forse anche un piano C, debba esistere. Niakaté può essere una carta di riserva, Bijol anche. E il mai dimenticato Diogo Leite. Profili seguiti da settimane per i quali i contatti non sono mai cessati.