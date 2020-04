OSVALDO, Prandelli? Spero passi male la quarantena

Mai banale Daniel Osvaldo. L'ex attaccante di Fiorentina, Juventus e Roma, intervenuto in diretta Instagram con TNT Sports ha raccontato tanti aneddoti sulla sua vita in Italia. Uno di questi riguarda Cesare Prandelli, per il quale non ha usato certo parole dolci: "Spero che passi questa quarantena di m***da. Per il Mondiale del 2014 io ho pianto, volevo morire. Me l’ero guadagnato. Una volta che la squadra era arrivata in Brasile, Pirlo mi mandò una foto nell’hotel del ritiro. Potete immaginare come stavo. E poi, qualche mese dopo, Prandelli mi chiamò per andare al Galatasaray. Io gli risposi che non ci sarei andato nemmeno per 50 milioni di dollari".