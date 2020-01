ORRICO, Il tifoso viola è divertente e ironico

"Il tifoso vero della Fiorentina è divertente e ironico". Corrado Orrico ha detto le sue sensazioni sull'aspra polemica tra i sostenitori viola e il tecnico dell'Atalanta. "Purtroppo ci sono anche altre persone che insultano e basta ma Gasperini - dice a TMW - ha ormai il capello bianco per capire che negli stadi accadono queste cose. C'è da dire che quella definizione di Gasp su Chiesa (gli aveva dato del cascatore, ndr) fu infelice anche perché un tecnico non assume di solito giudizi così severi su un giocatore. In quel caso qualche responsabilità Gasperini ce l'aveva. La reazione dei tifosi adesso è eccessiva, queste offese sono sbagliate ed infelici. Io in tanti anni a Firenze anche quando sono stato in tribuna mi sono fatto sonore risate per l'ironia del popolo viola a volte anche verso i loro giocatori. Come detto, ci sono anche i mattarelli che vanno soltanto per offendere. Io di insolenze in carriera ne ho avute tante, ma non ho mai trasferito la rabbia nelle dichiarazioni".

Della partita di ieri invece che cosa l'ha colpita?

"Mi è piaciuto molto Cutrone e non ho capito perchè il Milan lo abbia fatto partire così velocemente peraltro per una cifra tutto sommato contenuta (18 milioni, ndr). Io non lo avrei ceduto e bene ha fatto la Fiorentina a riportarlo in Italia".