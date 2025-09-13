Oriali: "De Bruyne non ha saltato un allenamento. Su Hojlund..."

Gabriele Oriali, Head of First Team Management del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "L'anno scorso avevamo solo il campionato, quest'anno no ma siamo anche contenti di questo. Abbiamo allestito una rosa competitiva, che ci dà la possibilità di cambiare giocatori".

Cosa vi aspettate da Hojlund? "E' un ragazzo con ottime prospettive, ha già accumulato esperienza sia in Italia che in Premier pur essendo giovane. Siamo convinti di aver sopperito all'assenza di Lukaku nel migliore dei modi. Lui come Lucca ci permetteranno di sostituirlo al meglio".

Meret si è infortunato? "Non lo so, le scelte le fa il mister. Purtroppo dispiace perché non verrà neanche in panchina. E oltre a Lukaku non ci saranno nemmeno Rrahmani e Contini. Speriamo che questo momento negativo passi, ma abbiamo una rosa che ci permette di sopperire a queste assenze".

De Bruyne come sta? "Dal punto di vista tecnico non si può dire nulla, si è approcciato al gruppo con la modestia e l'umiltà del grande campione. Da quando è arrivato non ha saltato neanche un allenamento, l'ho visto sudare e barcollare ma non è mai caduto".