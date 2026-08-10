"A Firenze per giocarcela". Scognamillo pensa a Fiorentina-Benevento

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Al termine di Benevento-Ravenna, partita finita 5-3 in Coppa Italia che ha garantito alla Strega la sfida contro la Fiorentina giovedì prossimo, Stefano Scognamillo ha commentato la prestazione dei giallorossi al “Vigorito”: “Sicuramente è stata una partita intensa, mi tengo il risultato, l’atteggiamento della squadra. Sono molto contento. Ora andiamo a Firenze a giocarcela. Ci basiamo molto sulla fiducia del gruppo, è il nostro punto di forza. I nuovi acquisti si sono integrati in maniera perfetta. Continuiamo il lavoro iniziato lo scorso anno.

L’atteggiamento è stato importante. Andare sotto di due gol, recuperare e vincerla non è da tutti. Sono le prime partite, i primi caldi, è stata una grandissima prova: una bella partita, maschia. Dobbiamo evitare certi errori commessi stasera, lo sappiamo e sicuramente per la prima di campionato cercheremo di non ripeterli”. Le parole riportate da calciobenevento.it.