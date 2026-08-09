Coppa Italia, il programma completo dei trentaduesimi
Con le gare preliminari di ieri e oggi si è completato il tabellone di Coppa Italia, con le ultime quattro squadre vincitrici, Catania, Ascoli, Arezzo e Benevento. Da venerdì possono così iniziare i trentaduesimi che vedrà la Fiorentina subito protagonista, venerdì sera, proprio con il Benevento. Tutte le gare, spalmate su 4 giorni consecutivi nel week end di Ferragosto, saranno trasmesse dai canali Mediaset, compresa la sfida del Franchi delle 21.15 che sarà trasmessa su Italia 1. Ecco il programma completo:
Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1
Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
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