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Primo allenamento in gruppo per Mastantuono: le immagini della Fiorentina

Primo allenamento in gruppo per Mastantuono: le immagini della Fiorentina
Ieri alle 21:40News
di Redazione FV

La Fiorentina ha ripreso oggi pomeriggio ad allenarsi dopo il giorno libero di ieri. Da oggi il tecnico viola Fabio Grosso può contare anche su Franco Mastantuono, che si è allenato infatti anche in gruppo con i nuovi compagni. Il talento argentino infatti è arrivato giovedì dal Real Madrid in prestito secco proprio mentre la Fiorentina disputava l'ultima amichevole con il Deportivo mentre l'ufficialità è arrivata il giorno dopo, quando ormai la squadra si era già allenata prima del rompete le righe dato da Grosso.

Oggi dunque il primo vero allenamento con i compagni. Ecco le immagini postate sui social dalla Fiorentina: