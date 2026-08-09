Cuesta tiene Pellegrino 70' in campo, ma il Parma perde 2-0 con la Samp

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L'attaccante del Parma Mateo Pellegrino sembra ormai promesso sposo della Fiorentina, dovesse uscire Piccoli, ma per Cuesta resta la punta titolare in queste amichevoli pre-season. Anche oggi il tecnico spagnolo, nell'ultima amichevole estiva contro la Sampdoria, lo ha fatto partire dal 1' e tenuto in campo 70'. Ma il Parma non ha trovato la via del gol né con lui né con gli altri attaccanti e la Sampdoria ha vinto 2-0 in virtù di una partenza sprint: ai blucerchiati bastano due gol nel primo quarto d'ora di Abilgaard e Lauritsen.