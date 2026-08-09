L'Arezzo è la terza squadra a qualificarsi per la Coppa Italia: lo aspetta il Cagliari
Nella terza gara dei preliminari di Coppa Italia, l'Arezzo batte il Brescia 2-0 e guadagna il diritto a disputare i trentaduesimi. La partita è stata equilibrata solo fino al 24' quando Cerri verticalizza con precisione per Arena, che sfrutta l’uscita a vuoto di Rizzo, si invola verso Liverani e lo batte con un sinistro chirurgico. Nel finale di tempo lo stesso Arena sfiora il raddoppio che arriva solo all'86 con Tavernelli ma nella ripresa il Brescia aveva provato a raddrizzare la gara. Speranza spezzata proprio dal gol di Tavernelli che segna su calcio di punizione dai venti metri: il destro si infila sotto l’incrocio, tocca il palo e rotola in rete per la gioia dei tifosi.
Con questa vittoria l'Arezzo conquista il tabellone dei 32esimi che lo vedrà impegnato sul campo di Cagliari venerdì alle 18. L'Arezzo è la terza squadra a qualificarsi dopo Catania ed Ascoli.
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