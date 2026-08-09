Banda pronto a legarsi ad un club libico senza ok del Lecce che invoca Figc, Fifa e Caf

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Lameck Banda, "latitante" in Salento, pronto a legarsi ad un club libico senza ok del Lecce che invoca Figc, Fifa e Caf

Da quasi un mese il Lecce non riesce ormai a mettersi in contatto con Lameck Banda che evidentemente si sente ormai svincolato dal club salentino visto che in Libia scrivono che il giocatore sarebbe pronto a firmare un contratto con l'Al Swehli Sc. Scrive infatti gazzetta.it: "Lameck Banda è stato visto con una delegazione dell’Al Swehli SC, club libico che si prepara al debutto nella Champions League africana - ha riferito nella notte tra sabato e domenica il giornalista libico Muha El Gadamsi sul suo account X -. Il ragazzo è pronto a firmare un biennale da 12 milioni di dollari libici (l'equivalente di 1,63 milioni di euro, ndr)". Il Lecce - aggiunge la Rosea - ha più di un buon motivo di ritenere che la notizia sia fondata e nelle scorse ore ha lanciato l’allarme: da Malagò alla Fifa, passando per la CAF e le Federcalcio di Zambia e Libia, tutte le possibili parti coinvolte hanno ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del club giallorosso".

Nel caso in cui Banda firmasse con gli africani - gli scenari riportati dal sito di Gazzetta - la Figc si opporrebbe al trasferimento della documentazione necessaria ai colleghi della Federcalcio libica. Di fatto, però, l’Al Swehli potrebbe provare a procedere comunque al tesseramento, puntando a ottenere una via libera provvisorio da parte della Fifa. A quel punto si aprirebbe un contenzioso tra le parti, con una serie di conseguenze imprevedibili per club e giocatore. Con il caso che farebbe giurisprudenza.