OLIMPICO, Prevendita bassa: domani solo 35mila tifosi

FirenzeViola.it

Quella di domani sera all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina sarà una sfida dal sapore di scontro diretto, visti i quattro punti che separano le due formazioni in classifica. Non ci sarà però il pubblico delle grandi occasioni, riporta Cittaceleste.it. Al momento sono infatti poco meno di 5mila i tagliandi venduti, che portano il totale sotto ai 35mila spettatori complessivi considerando anche gli abbonamenti. Non sarà presente invece il tifo organizzato Viola nel Settore Ospiti, che ha comunicato di disertare la trasferta dell’Olimpico a causa del caro biglietti.