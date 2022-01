ODRIOZOLA, Sua la performance atletica del mese

Tramite il proprio profilo Twitter la Fiorentina ha comunicato il Man of the Month per quanto riguarda le prestazioni atletiche: il migliore di dicembre per chilometri percorsi e velocità massima è Alvaro Odriozola, esterno che nell'ultimo mese ha collezionato 306 minuti imponendosi come titolare sulla corsia destra. Per lo spagnolo, arrivato ad agosto in prestito secco dal Real Madrid, già 16 partite (11 da titolare) con la maglia viola, facendosi apprezzare soprattutto per la facilità di corsa e la spinta offensiva. A tal proposito, ecco i dati relativi alle sue performances atletiche:

ATHLETIC PERFORMANCE OF THE MONTH



306 Minuti giocati

11,6 Km percorsi per partita

7,8 Km/h di velocità media in corsa

33 Km/h di velocità massima raggiunta



L’Athletic Performance of the Month di Dicembre è di Alvaro Odriozola #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/dd7PyAasFu — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 15, 2022