L'ex obiettivo viola Sanabria saluta la Cremonese e l'Italia e va all'Internacional

L'ex obiettivo viola Sanabria saluta la Cremonese e l'Italia e va all'InternacionalFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:30News
di Redazione FV

In passato Antonio Sanabria è stato obiettivo di mercato anche della Fiorentina ma da oggi la sua esperienza in Italia è conclusa. L'attaccante paraguayano che arrivato dal 2014 alla Roma (passando dal Sassuolo) ha giocato molte stagioni in Italia, fatta eccezione la lunga parentesi al Betis; dopo l'esperienza con il Torino dal 2021 la scorsa stagione ha disputato la sua ultima in A con la Cremonese che oggi annuncia la cessione a titolo definitivo all'Internacional, in Brasile.

Il comunicato del club grigiorosso su Sanabria:

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Sport Club Internacional i diritti alle prestazioni sportive di Antonio Sanabria.
Il club augura ad Antonio le migliori soddisfazioni personali per il prosieguo della carriera".