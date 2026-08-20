L'ex obiettivo viola Sanabria saluta la Cremonese e l'Italia e va all'Internacional
FirenzeViola.it
In passato Antonio Sanabria è stato obiettivo di mercato anche della Fiorentina ma da oggi la sua esperienza in Italia è conclusa. L'attaccante paraguayano che arrivato dal 2014 alla Roma (passando dal Sassuolo) ha giocato molte stagioni in Italia, fatta eccezione la lunga parentesi al Betis; dopo l'esperienza con il Torino dal 2021 la scorsa stagione ha disputato la sua ultima in A con la Cremonese che oggi annuncia la cessione a titolo definitivo all'Internacional, in Brasile.
Il comunicato del club grigiorosso su Sanabria:
"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Sport Club Internacional i diritti alle prestazioni sportive di Antonio Sanabria.
Il club augura ad Antonio le migliori soddisfazioni personali per il prosieguo della carriera".
Pubblicità
News
Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolaredi Luca Calamai
Le più lette
1 Fortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Copertina
Pietro LazzeriniFortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com