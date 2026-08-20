Conference, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Hapoel: tutto rimandato a giovedì
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L'Atalanta di Maurizio Sarri debutta nei playoff di Conference con un pareggio per 0-0. Un pari senza troppe emozioni se non un paio di occasioni, una per parte. Nel primo tempo infatti Carnesecchi è bravo a chiudere lo specchio della porta su un'occasione degli israeliani (con tanto di manifestazione pro Pal a Bergamo) mentre Krstovic ha impegnato gli avversari a pochi minuti dal fischio finale.
Tra sette giorni il ritorno in Ungheria, in campo neutro, decisivo per chi approderà alla League Phase di Conference.
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