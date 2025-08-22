Obiettivi, Traorè può partire. TMW: "Ci sono Nizza, Eintracht e non solo"

vedi letture

L'ex obiettivo della Fiorentina, Hamed Traore, ha diverse estimatrici, motivo per cui potrebbe lasciare il Borunemouth. Come scrive Tuttomercatoweb.com sul centrocampista ivoriano hanno messo infatti gli occhi Nizza, Borussia Moenchengladbach ed Eintracht Frankfurt in vista di questo finale di calciomercato estivo. Saranno giorni caldi per l'ex Napoli e Sassuolo, reduce da un'ottima seconda parte di stagione in prestito all'Auxerre (26 presenze e 10 gol).

Intanto il classe 2000 ha già iniziato questa stagione scendendo in campo per 16 minuti nella sconfitta del Bournemouth all'esordio col Liverpool in Premier League (ko per 4-2 finale), ma trovando comunque il modo di realizzare un assist.