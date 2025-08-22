Ioannidis lascerà il Panathinaikos: è vicino allo Sporting Lisbona per 20 milioni

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:52News
di Redazione FV

Fotis Ioannidis è stato a lungo uno degli obiettivi per l'attacco della Fiorentina, ma ora è sul punto di passare allo Sporting Lisbona per sostituire l'eventuale partenza di Harder. Il giocatore greco, secondo quanto riportato da TMW, è vicino ai lusitani per una cifra vicina ai 20 milioni di euro