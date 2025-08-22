Linari e il gesto per Astori: ha scelto la 13 per la sua nuova avventura a Londra

vedi letture

La calciatrice Elena Linari, ex Fiorentina Femminile, è pronta a iniziare la sua nuova avventura al London City Lionesses. Lo farà con un gesto per ricordare Davide Astori: Linari ha infatti scelto la maglia numero 13 in onore dell'eterno capitano viola. Elena fa parte da anni dell'Associazione Davide Astori e già a luglio, durante l'Europeo svizzero, aveva invitato Bruno e Marco, fratelli di Davide, allo stadio di Berna per assistere alla sfida tra Spagna e Italia, quella che permise alle azzurre di conquistare i quarti di finale che mancavano da 12 anni.