Ufficiale

Ex viola, Nicky Beloko al Losanna: c'è il comunicato del club svizzero

Ex viola, Nicky Beloko al Losanna: c'è il comunicato del club svizzeroFirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 15:49News
di Redazione FV

Un ex Fiorentina fa ritorno in Svizzera. Si tratta di Nicky Beloko, centrocampista viola nel 2018-2019, che passa dall'Austin al Losanna. Questo il comunicato ufficiale: "L'FC Lausanne-Sport è lieto di annunciare l'arrivo del centrocampista 25enne Nicky Beloko, che ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2028. L'FC Lausanne-Sport dà il benvenuto a Nicky Beloko e attende con ansia il suo ritorno al club!".