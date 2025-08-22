Massimo Bonanni: "Pellegrini potrebbe essere centrale in viola. C'è un però"

Massimo Bonanni si è così espresso a TMW Radio su Lorenzo Pellegrini, accostato anche alla Fiorentina di recente: "Penso che debba andar via, per lui la scelta più giusta è lasciare la Roma. Anche per Dovbyk credo che alla fine andrà via. Pellegrini ha un ingaggio da top, ma non può essere considerato un top. In società che si giocano l’Europa come Fiorentina e Bologna può essere un giocatore centrale, ma il suo ingaggio negli ultimi anni non lo ha aiutato anche per le critiche, che vanno di pari passo con il suo ingaggio”.