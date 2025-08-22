Ufficiale Ex obiettivi, Payero è un giocatore della Cremonese. La formula

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive del calciatore Martin Pajero dall’Udinese Calcio". Questo il comunicato con cui la Cremonese annuncia l'arrivo del centrocampista dall'Udinese.

"Centrocampista di quantità e qualità, nasce l’11 settembre 1998 a Pascanas (Argentina) e cresce calcisticamente nel settore giovanile del Banfield, con cui vive i primi passi da Professionista. Dopo alcuni anni in biancoverde e una parentesi al Talleres si trasferisce al Middlesbrough, in Championship. Nel 2022 torna in patria per vestire la maglia del Boca Juniors: con gli Xeneizes gioca in totale 32 partite (segnando 5 reti) e vince sia il campionato argentino che la Supercoppa. Dall’anno successivo approda in Italia, all’Udinese, giocando 56 partite tra Serie A e Coppa Italia, registrando inoltre 3 gol e 5 assist. A livello internazionale, Payero è sceso in campo con l’Argentina in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha un passato con la formazione Under 23 dell’Albiceleste. Il numero di maglia scelto è il 32. Benvenuto in grigiorosso, Martin!".

Questo invece il comunicato dell'Udinese: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto alla Cremonese Martin Payero con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. A Martin auguriamo il meglio per questo nuovo passo della sua carriera.