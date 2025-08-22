Gasperini: "La Roma non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini e lui vuole giocare"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima giornata di campionato contro il Bologna, rispondendo a una domanda su Lorenzo Pellegrini, giocatore accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina: "Abbiamo qualche soluzione, tra cui anche questa. Pellegrini sta recuperando, siamo vicini. Non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non capisco perché mi fate questa domanda.

Evidentemente, la società non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini e lui vuole giocare per conquistarsi la Nazionale. Io chiarisco la situazione. Se lui trova una soluzione adeguata di andare via, la società sarà contenta. Sarà complicata, ma è tutto chiaro".