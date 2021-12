OBIETTIVI, Newcastle su Nunez, Rui Costa dice no

Su Darwin Nunez irrompe il Newcastle: il club inglese, da poco rilevato dal fondo Pif, è pronto a intervenire pesantemente sul mercato per tirarsi fuori dai bassi fondi della Premier League e per farlo ha sondato la situazione del ventiduenne del Benfica. Secondo quanto riportato da Record infatti, il esponsabile del mercato dei Magpies (Steve Nickson) si sarebbe recato Lisbona nello scorso mese di ottobre per assistere alla partita di Champions League tra Benfica e Bayern Monaco; un incontro con i dirigenti del club lusitano tra cui l'ex Fiorentina Manuel Rui Costa (attualmente presidente del club) che avrebbe portato ad un nulla di fatto, visto la volontà del Benfica di non vendere il proprio attaccante. Si parla di un'offerta rispedita al mittente di circa 50 milioni; il classe '99, a cui era stata accostata la Fiorentina nell'ultimo periodo, è blindato da una clausola rescissoria di 150 milioni e non si muoverà, almeno per gennaio.