OBIETTIVI, L'Atalanta sonda Parisi per la fascia

L'Atalanta cerca con insistenza un nome per la corsia sinistra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, oltre a Nuno Tavares, il ds nerazzurro D'Amico starebbe pensando a Fabiano Parisi, terzino sinistro in forza all'Empoli. Il giocatore classe 2000 è stato accostato frequentemente alla Fiorentina in questa sessione di mercato come possibile vice-Biraghi.