Lecce, doppio colpo del ds Corvino: arrivano Fofana e Ngom

Il Lecce ha chiuso due colpi di mercato. Come scrive Tuttomercatoweb.com oggi è il giorno delle visite mediche del mediano e difensore centrale Sadik Fofana, già ufficializzato. Il giocatore arriva dal Grazer AK. Non solo. Pantaleo Corvino sta per mettere a segno un altro colpo: si tratta di Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 proveniente dall'Estrela Amadora (squadra portoghese da cui sono già stati acquistati nel recente passato Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga). L'arrivo di Ngom - si legge - è atteso per questa sera, col calciatore che si sottoporrà nella mattinata di domani alle visite mediche di rito.