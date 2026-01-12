Lecce, doppio colpo del ds Corvino: arrivano Fofana e Ngom
Il Lecce ha chiuso due colpi di mercato. Come scrive Tuttomercatoweb.com oggi è il giorno delle visite mediche del mediano e difensore centrale Sadik Fofana, già ufficializzato. Il giocatore arriva dal Grazer AK. Non solo. Pantaleo Corvino sta per mettere a segno un altro colpo: si tratta di Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 proveniente dall'Estrela Amadora (squadra portoghese da cui sono già stati acquistati nel recente passato Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga). L'arrivo di Ngom - si legge - è atteso per questa sera, col calciatore che si sottoporrà nella mattinata di domani alle visite mediche di rito.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
