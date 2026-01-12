Coppa d'Africa, tesserati algerini contro l'arbitro: la Caf apre indagine

La Confederazione Africana di Calcio (CAF) aprirà un’indagine ufficiale sui gravi disordini scoppiati dopo la vittoria della Nigeria sull’Algeria (2-0), sabato scorso, nei quarti di finale della Coppa d’Africa. Al termine dell’incontro diversi giocatori e dirigenti algerini si sono scagliati contro l’arbitro Issa Sy e contro gli ufficiali di gara, arrivando a rincorrerli nel tunnel che conduce agli spogliatoi. La CAF ha parlato apertamente di comportamenti “inaccettabili” e in violazione dei regolamenti in vigore. Possibili dunque pesanti provvedimenti disciplinari.

Da parte sua la Federazione Algerina avrebbe già presentato un reclamo formale alla CAF e alla FIFA, contestando sia alcune decisioni chiave – come un presunto fallo di mano in area nigeriana - sia l’atteggiamento degli arbitri nei confronti dei giocatori algerini.

Nel mirino inoltre anche scontri tra giornalisti algerini e marocchini accaduti successivamente.