OBIETTIVI, Folorunsho non convocato per la Coppa Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera alle 21:15 il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio stagionale allo stadio Maradona contro il Modena, match valevole per il secondo turno di Coppa Italia.

Tra i convocati per la sfida di stasera non rientra Michael Folorunsho, l'ex Verona non ha convinto l'allenatore e ora è al centro di movimenti di mercato in uscita. Ricordiamo che tra i club interessati figura anche la Fiorentina.