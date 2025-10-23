Nuovo stadio Napoli, l'assessore: "Lavori entro il 2026, l'obiettivo è il 2031"

Mentre a Firenze proseguono le polemiche per la ristrutturazione del Franchi, anche a Napoli procedono i lavori burocratici per consegnare al club di De Laurentiis un nuovo impianto. Intevenuto a Radio CRC, l'assessore Edoardo Cosenza ha aggiornato sulla situazione e fatto un punto sulle tempistiche: "Abbiamo approvato gli indirizzi per la progettazione del nuovo stadio Maradona - le parole riportate da Tuttonapoli. Abbiamo tra le mani il masterplan con una serie di immagini del progetto che abbiamo in mente. Entro il mese di giugno 2026 dobbiamo presentare il progetto completo con tutti gli elaborati di legge approvati e le linee guida della UEFA per avere uno stadio moderno e competitivo. L'iter burocratico è questo, siamo sulla strada giusta. Chi tra le città candidate ad ospitare le partite degli europei del 2032 non presenterà un progetto approvato entro i limiti della legge è fuori. Il Comune di Napoli ha lo stadio Maradona e abbiamo intenzione di proseguire in avanti con lo stadio di Fuorigrotta, tenendo conto anche della nostra disponibilità economica.

Per la UEFA lo stadio deve essere pronto l'anno prima dell'inizio dell'Europeo, quindi nel 2031. Noi abbiamo in mente di finirlo prima. I lavori possono partire già dal 2026 dal mio punto vista, ma c'è il discorso dei finanziamenti che potrà allungare le tempistiche. Abbiamo stanziato quasi 200 milioni per la progettazione, adesso ci aspettiamo che i lavori li finanzi la regione come è stato fatto per lo stadio Arechi e Collana.

Per i parcheggi la UEFA ci ha dettato delle regole, noi prevediamo di poter realizzare circa 2.200 posti considerando tutte le aree dove ci sono parcheggi non utilizzati e gli accordi con le ferrovie e la Mostra D'Oltremare. La cifra supera quella minima per la semifinale degli Europei. Domani farò un sopralluogo con i vigili del fuoco per capire la situazione. Per la UEFA 1'80% degli spettatori devono andare con il trasporto pubblico, noi siamo perfettamente in linea con le loro direttive".