Nuovo cambiamento nel calcio? Sostituzioni e rose al centro del dibattito
FirenzeViola.it
La BBC riporta quest'oggi una novità interessante sulle prospettive future del calcio a livello regolamentare.
Nel corso dell'ultima assemblea generale dell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC, si è discusso a livello informale sul possibile passaggio da 5 a 6 sostituzioni nel corso della partita e da 25 a 28 giocatori all'interno delle rose delle singole squadre. Si tratta, allo stato attuale, solamente di dialoghi informali: vedremo se presto ci potrà essere una base più concreta per un eventuale cambiamento.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaIl match analyst Haraldsson: “Dall’Islanda al club: un 10 libero di creare, ma anche di sacrificarsi. Ecco il vero Gud”
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com