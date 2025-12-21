Fiorentina-Udinese, i convocati di Vanoli: out Fazzini, Gosens e Pablo Mari
Si avvicina la 16^ giornata di Serie A per la Fiorentina, alla caccia di un segnale di vita in un campionato che vede attualmente la squadra allenata da Paolo Vanoli ferma a quota 6 punti all'ultimo posto e reduce da 3 sconfitte consecutive. Oggi alle ore 18:00 i viola affronteranno al Franchi l'Udinese e in tal senso il tecnico gigliato ha da poco diramato attraverso il sito ufficiale della Fiorentina la lista dei 23 convocati. Oltre ai soliti Fazzini e Gosens assenti per infortunio da tempo, senza contare poi il lungodegente Lamptey e il quasi mai utilizzato Sabiri, spicca l'assenza in difesa di Pablo Mari, lasciato fuori per un risentimento al soleo della gamba destra. Questa la lista completa:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOŠPO Eman
10) KOUAME Kouakou Christian Michael
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
