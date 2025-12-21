Fiorentina-Udinese, i convocati di Vanoli: out Fazzini, Gosens e Pablo Mari

Fiorentina-Udinese, i convocati di Vanoli: out Fazzini, Gosens e Pablo MariFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20Primo Piano
di Redazione FV

Si avvicina la 16^ giornata di Serie A per la Fiorentina, alla caccia di un segnale di vita in un campionato che vede attualmente la squadra allenata da Paolo Vanoli ferma a quota 6 punti all'ultimo posto e reduce da 3 sconfitte consecutive. Oggi alle ore 18:00 i viola affronteranno al Franchi l'Udinese e in tal senso il tecnico gigliato ha da poco diramato attraverso il sito ufficiale della Fiorentina la lista dei 23 convocati. Oltre ai soliti Fazzini e Gosens assenti per infortunio da tempo, senza contare poi il lungodegente Lamptey e il quasi mai utilizzato Sabiri, spicca l'assenza in difesa di Pablo Mari, lasciato fuori per un risentimento al soleo della gamba destra. Questa la lista completa:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOŠPO Eman

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia