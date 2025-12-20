Maglie via dal Viola Park dopo amichevole, squalifiche e multa per il Grosseto

Care sono costate le maglie della Fiorentina, prese come souvenir dopo un'amichevole. Tre giocatori del Grosseto, Massimiliano Benucci, Luca Senigagliesi ed Emilio Dierna, alcuni già ex Grifoni, sono stati infatti squalificati per due giornate dalla Procura Federale per aver sottratto dallo spogliatoio, al termine dell'allenamento congiunto al Viola Park con la Fiorentina Primavera il 27 marzo scorso, alcune maglie custodite nello spogliatoio stesso. Il tutto "in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Oltre ai tre giocatori, la procura federale, come si legge nel comunicato della LND, per gli stessi principi ha deferito per due mesi anche il direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini che, dinanzi la Procura a giugno, ha riferito nominativi (un giocatore poi risultato estraneo) e fatti non veritieri, e un'ammenda di 750mila euro al Grosseto per responsabilità oggettiva. Tra l'altro il Grosseto è di Gianni Lamioni, la cui Holding di famiglia è uno dei principali sponsor della Fiorentina e queste amichevoli fanno parte anche del rapporto di collaborazione tra i due club.