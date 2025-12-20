Udogie su Paratici: "E' come un padre perché parliamo ogni giorno e mi sta aiutando molto"
FirenzeViola.it
Ricordate il brutto episodio accaduto a Destiny Udogie, terzino azzurro in forza al Tottenham, che a settembre fu minacciato con la pistola da un agente di calcio al quale aveva detto no? In una intervista ad inizio mese a "The Atlethic" lo stesso esterno aveva parlato dell'episodio per lui scioccante e di come il Tottenham e Paratici in particolare gli fosse stato vicino: "Paratici è come un padre perché parliamo ogni giorno e mi sta aiutando molto".
Parole che fanno capire come il dirigente italiano sia molto vicino allo spogliatoio e sappia aiutare i giocatori nel momento delle difficoltà.
Pubblicità
News
Alle 20.45 Juventus-Roma, Spalletti sceglie Openda, Gasp mette Dybala falso 9: le formazioni ufficiali
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com