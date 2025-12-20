Udogie su Paratici: "E' come un padre perché parliamo ogni giorno e mi sta aiutando molto"

vedi letture

Ricordate il brutto episodio accaduto a Destiny Udogie, terzino azzurro in forza al Tottenham, che a settembre fu minacciato con la pistola da un agente di calcio al quale aveva detto no? In una intervista ad inizio mese a "The Atlethic" lo stesso esterno aveva parlato dell'episodio per lui scioccante e di come il Tottenham e Paratici in particolare gli fosse stato vicino: "Paratici è come un padre perché parliamo ogni giorno e mi sta aiutando molto".

Parole che fanno capire come il dirigente italiano sia molto vicino allo spogliatoio e sappia aiutare i giocatori nel momento delle difficoltà.