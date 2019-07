NUOVE MAGLIE, Tricolore, giglio e panta nero: dettagli

È stato svelato oggi nella Grande Mela il kit gara home della Fiorentina realizzato da Le Coq Sportif per la stagione 19/20. Lo stesso Rocco Commisso, Presidente del Club, ha presentato la maglia che la squadra indosserà per la prima volta domani in occasione dell’ultima gara dell’International Champions Cup. Come per le maglie Away, anche nel caso della Viola, disegnata e realizzata a Romilly sur Seine dal brand francese, è presente una trama sul petto che ricorda la forma di un’armatura e richiama la tradizione e la forza del calcio storico fiorentino. La parte bassa della maglia èin cotone organico da 150gr con trattamento idrorepellente e un mix di poliestere ed elastane con uno stile moderno e un alto livello di comfort e performance sul campo da gioco; la parte alta è invece in poliestere con una speciale tramatura traspirante. In basso troviamo il giglio di Firenze e il Saluto alla Voce, l’inno che viene cantato prima di ogni partita del calcio in costume quando l’intera processione è schierata nell’Arena di Piazza Santa Croce. Sul fianco campeggia invece il Tricolore viola, bianco e rosso, colori della città di Firenze. Per il secondo anno consecutivo saranno inoltre riproposti i tanto apprezzati pantaloncini neri, che si alterneranno nel corso della stagione ai classici viola.