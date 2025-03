Notte europea "soft": al Franchi 15mila tifosi, pioggia e tanti spazi vuoti

Non sarà una notte europea da tutto esaurito, ma alla fine l’obiettivo minimo sarà centrato. A ieri sera erano oltre 15.000 i biglietti venduti per la partita di stasera contro il Panathinaikos. A dispetto di un meteo che si annuncia a dir poco incerto in un giorno feriale. Firenze risponde, con la speranza di vivere una serata di festa. Ribaltare il punteggio dell’andata con il supporto della gente sarà un po’ meno complicato.

Il tifo organizzato sarà compatto al fianco della squadra. L’incitamento costante fino al 90’ e oltre. Inutile negare che un po’ di malcontento serpeggi però all’interno della tifoseria. Gli ultimi risultati non sono stati all’altezza delle aspettative, ma c’è ancora voglia di sostenere i ragazzi di Palladino. Lo scrive stamani La Nazione.