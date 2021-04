NOSELLI, Rocco deve avere gente capace attorno

Intervistato per parlare degli argomenti più gettonati di casa Fiorentina, Alessandro Noselli, ex giocatore di Sassuolo e New York Cosmos, ha parlato così: “Vlahovic? Già me ne parlavano bene quando si vedeva meno. È un giocatore forte, completo, che può far benissimo nel reparto offensivo. Sta lui continuare in questa scalata, ma avrà un futuro roseo. Ha fatto quel salto di qualità che tutti chiedono a un attaccante. Dubbi sulla sua esplosione? Il periodo del covid ha portato incertezza, ma poi il ragazzo si è ripreso e ha cominciato a segnare. La mia esperienza ai Cosmos? Commisso è arrivato l’anno dopo che son andato via, ho molti amici rimasti: lo conosco, ma no lo conosco (ride, ndr). Il calcio americano? Ci sono dei club che hanno soldi da spendere, quando c’ero io c’era grande differenza tattica, tanti giocatori fisici. In certe partite poteva finire 3-0 il primo tempo e la gara poteva non essere chiusa. Ora stanno migliorando, perché arrivano allenatori europei. Pressione mediatica in USA? È molta meno rispetto all’Italia. Gli stadi sono quasi sempre pieni, ma la pressione è nettamente inferiore. Commisso? Vuole far calcio e che non ci siano troppe differenze tra squadra e squadra. L’importante è che abbia gente capace intorno, che si intenda di calcio e che gli sappiano dire come stanno davvero le cose. Lui arriva da un calcio diverso e quindi si deve informare e gestire situazioni diverse da quelle americane. I soldi da spendere li ha, quindi la Fiorentina ha delle prospettive importanti”