Pirlo in pole per la panchina della Nazionale: cala Conte, c'è il sogno Guardiola

Pirlo in pole per la panchina della Nazionale: cala Conte, c'è il sogno GuardiolaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Andrea Pirlo è il nome che ha guadagnato più terreno per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Secondo quanto riferito da TMW, la scelta spetta a Paolo Maldini e Leonardo, recentemente nominati ai vertici dell'area tecnica azzurra, che vedrebbero nell'ex centrocampista il profilo ideale per il nuovo corso della Nazionale, concepita sempre più come un club. In calo, invece, le candidature di Antonio Conte e Roberto Mancini, frenate rispettivamente dai costi e dai rapporti con i club di Serie A.

Sullo sfondo resta la suggestione Pep Guardiola, considerata però molto difficile soprattutto per motivi economici.