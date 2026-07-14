Fiorentina, domani la presentazione di Arthur Atta al Viola Park: l'orario

Fiorentina, domani la presentazione di Arthur Atta al Viola Park: l'orarioFirenzeViola.it
Oggi alle 10:52News
di Redazione FV

Prosegue il percorso di avvicinamento alla nuova stagione della Fiorentina. Attraverso una nota ufficiale, il club viola ha comunicato che domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 12:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Arthur Atta presso il Wind3 Media Center del Rocco B.

Commisso Viola Park. Sarà la prima occasione per conoscere da vicino il nuovo centrocampista viola, chiamato a raccontare le sue prime sensazioni dopo l'approdo a Firenze e gli obiettivi per questa nuova avventura in maglia gigliata. Atta risponderà alle domande dei giornalisti presenti e potrà illustrare le proprie caratteristiche tecniche, oltre alle aspettative per la stagione che sta per iniziare.