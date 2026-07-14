Cambio di programma per la sfida alla Primavera: allenamento congiunto alle 18
Piccolo cambio di programma comunicato dalla Fiorentina in vista della prima uscita stagionale in programma domenica contro la Primavera di mister Andreazzoli. Questa la nota che spiega come invece che un'amichevole ufficiale si tratterà di un allenamento congiunto con l'orario anticipato di una mezzora rispetto a quanto comunicato precedentemente: "ACF Fiorentina comunica che l'amichevole prevista per domenica 19 luglio alle 18:30 tra Prima Squadra e Primavera, sarà sostituita da un allenamento congiunto, sempre con la squadra U20, a porte aperte con inizio alle ore 18:00. I cancelli saranno aperti a partire dalle 16:00.
Tutti coloro che avessero già acquistato un biglietto per l'evento precedentemente previsto "INGRESSO GIORNALIERO 19 LUGLIO - VILLAGE & AMICHEVOLE - FIORENTINA vs FIORENTINA U20" riceveranno un nuovo biglietto di accesso alla medesima e-mail dell'account utilizzato per l'acquisto e il rimborso dell'importo nei tempi tecnici necessari a Vivaticket.
Coloro che invece hanno acquistato il pack "INGRESSO FIORENTINA VS FIORENTINA U20 + WATCH PARTY FINALE MONDIALI FIFA 2026 - GIRO PIZZA & BEVANDA" riceveranno una e-mail con il link per richiedere il rimborso del pacchetto, disponibile anche cliccando QUI, oppure potranno utilizzare il titolo già acquistato e ricevere successivamente una Fiorentina Ticketing Gift Card del valore di € 10,00 spendibile su ogni prodotto di biglietteria entro un anno dall'emissione.
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