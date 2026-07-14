Juventus, l'Aston Villa toglie il Dibu Martinez dal mercato: il portiere non sarà bianconero

vedi letture

Il direttore dell'Area Professionale dell'Aston Villa, Damian Vidagany, ha parlato al portale 365Scores chiudendo di fatto le porte ad un futuro alla Juventus per Emiliano Martinez, portiere titolare non solo del club inglese ma anche dell'Argentina. Queste le sue dichiarazioni: "Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate.

La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione". E ancora, aggiunge il dirigente dei Villans: "Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martínez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni".