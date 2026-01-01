Dall'Inghilterra, Paratici operativo con gli Spurs: ha comunicato la cessione a un giocatore

Dall'Inghilterra, Paratici operativo con gli Spurs: ha comunicato la cessione a un giocatoreFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

Alasdair Gold, corrispondente sul Tottenham per il Football.london e per il Daily Mirror, ha pubblicato sul proprio profilo X un post in cui spiega come attualmente Fabio Paratici, vicino a diventare un nuovo dirigente della Fiorentina, sia ancora coinvolto all'interno delle trattative di mercato degli Spurs. Questo quanto da lui riportato sul lavoro fatto da Paratici in occasione della cessione di Brennan Johnson al Crystal Palace: "A quanto pare, Brennan Johnson è stato informato ieri da Thomas Frank e Fabio Paratici di non rientrare nei piani futuri degli Spurs.

Il nazionale gallese sta attualmente effettuando le visite mediche in vista del suo ingresso nel club del Crystal Palace". 