Dall'Inghilterra, Paratici operativo con gli Spurs: ha comunicato la cessione a un giocatore
FirenzeViola.it
Alasdair Gold, corrispondente sul Tottenham per il Football.london e per il Daily Mirror, ha pubblicato sul proprio profilo X un post in cui spiega come attualmente Fabio Paratici, vicino a diventare un nuovo dirigente della Fiorentina, sia ancora coinvolto all'interno delle trattative di mercato degli Spurs. Questo quanto da lui riportato sul lavoro fatto da Paratici in occasione della cessione di Brennan Johnson al Crystal Palace: "A quanto pare, Brennan Johnson è stato informato ieri da Thomas Frank e Fabio Paratici di non rientrare nei piani futuri degli Spurs.
Il nazionale gallese sta attualmente effettuando le visite mediche in vista del suo ingresso nel club del Crystal Palace".
Il dg Ferrari: "In arrivo un nuovo dirigente. Dal mercato qualche faccia nuova. Migliorati con Vanoli, lo dicono i numeri"
Lorenzo Di Benedetto: La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo Giorgetti: Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario Tenerani: Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
