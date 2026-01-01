Hernanes sicuro: "Alla fine per me la Fiorentina si salverà"

Hernanes, ex calciatore in Italia di Lazio, Inter e Juventus, ed attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di Dazn svelando il suo pensiero in vista del 2026 su quali squadre al termine della stagione calcistica in Italia si salveranno e quali invece retrocederanno: "Lo dico quasi a soRprese ma la Fiorentina per me alla fine si salverà. A scendere in B saranno Verona, Lecce e Pisa, anche se non sono convintissimo di queste tre squadre visto che la vedo una lotta durissima li in zona salvezza".