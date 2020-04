Antonio Nocerino, ex calciatore del Milan, ha parlato così, in diretta Instagram con Mauro Suma, direttore di Milan Tv, del viola Kevin-Prince Boateng: "Al Milan era preso di mira probabilmente per il personaggio. Prince è un professionista incredibile e quando gioca è una bestia allucinante. Purtroppo in Italia ti mettono le etichette. Per me è un ragazzo d'oro e un calciatore fortissimo".