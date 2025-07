Il Psg travolge il Real e vola nella finale del Mondiale per club: finisce 4-0

La finale del Mondiale per Club 2025 sarà Chelsea contro Paris Saint‑Germain. Il Chelsea ha staccato il pass per il grande match battendo ieri il Fluminense 2‑0 grazie a una doppietta di João Pedro, protagonista nella sua prima da titolare con straordinari gol al 18’ e al 56’. Oggi, nella seconda semifinale, il PSG ha travolto il Real Madrid con un risultato clamoroso: 4‑0.

Apre le marcature Fabián Ruiz al 6’ e poi al 24’, con la doppietta intervallata dal sigillo di Ousmane Dembélé al 9’ . In seguito, il neo entrato Gonzalo Ramos arrotonda il punteggio imponendosi definitivamente su un Real in totale difficoltà . Sarà dunque un confronto tutto europeo domenica a East Rutherford: da una parte i giovani e motivati Blues di Enzo Maresca; dall’altra i supercampioni del PSG guidati da Luis Enrique, freschi vincitori di Champions e in forma strepitosa.