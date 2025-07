La riammissione in Ligue 1 dell'OL complica lo sbarco in A di Tessmann

vedi letture

L'Olympique Lione alla fine ce l'ha fatta. E dopo una lunga 'trattativa' con la Direction Nationale du Controle de Gestion lo storico club francese è stato riammesso nel massimo campionato dopo la retrocessione d'ufficio delle scorse settimane. Una notizia che, posti i problemi finanziari che permangono all'interno del club francese e che dovranno essere almeno in parte risolti tramite le cessioni, può in qualche modo complicare le operazioni di mercato legate all'Italia. Tanti i giocatori di qualità presenti nella rosa attuale dell'OL che, con la retrocessione in seconda categoria, sarebbero potuti partire a prezzo di saldo. Eventualità che oggi non è più attuale.

Nello specifico - spiega TMW - uno dei profili era quello di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense ex Venezia che è seguito con attenzione da Torino e Genoa. Discorso simile per Georges Mikautadze: il centravanti georgiano è una delle idee di mercato della Roma, con Gasperini che ha chiesto un nuovo attaccante di riferimento a prescindere da quello che sarà il destino di Dovbyk. I due giocatori, giusto sottolinearlo, potrebbero comunque lasciare Lione per sbarcare in Serie A. Ma rispetto ad alcuni giorni fa, i costi dei cartellini potrebbero lievitare verso l'alto.